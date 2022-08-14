В Петербурге испуганная салютом лошадь чуть не затоптала людей

В Петербурге лошадь испугалась салюта и чуть на затоптала людей, которые сидели на веранде одного из кафе. Об этом сообщает портал Мегаполис, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел вечером 13 августа 2022 года рядом с Исаакиевской площадью. Через некоторое время после того, как начался салют, по одному из тротуаров промчалась туристическая карета, запряженная лошадью.

В результате происшествия девушки, которые сидели на веранде кафе, оказались на тротуаре. Также пострадали и припаркованные рядом автомобили: карета на скорости буквально пронеслась по их боковым частям.

Свидетельница событий рассказала, что происшествие обошлось без серьезных травм. На место прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, которые осмотрели пострадавших и практически сразу отпустили их домой.