В Ереване прогремел взрыв в торговом центре - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
15:07
В результате взрыва, произошедшего на рынке "Сурмалу", один человек погиб, 20 получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Армении, передает Day.Az.
По данным экстренных служб, 11 человек были госпитализированы.
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14:33
В ереванском торговом центре "Сурмалу" сегодня днем прогремел взрыв с последующим возгоранием.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило МЧС Армении.
Отмечается, что на место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарных-спасателей МЧС Армении, затем - еще два.
Пожару присвоена вторая степень сложности. По предварительным данным, есть пострадавшие.
К месту инцидента подъехали машины "Скорой помощи".
Пользователи соцсетей сообщают, что горят фейерверки.
По словам одного из жителей близлежащего дома, сначала послышался громкий взрыв, затем послышались хлопки.
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