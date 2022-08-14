В Ереване прогремел взрыв в торговом центре

15:07

В результате взрыва, произошедшего на рынке "Сурмалу", один человек погиб, 20 получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Армении, передает Day.Az.

По данным экстренных служб, 11 человек были госпитализированы.

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14:33

В ереванском торговом центре "Сурмалу" сегодня днем прогремел взрыв с последующим возгоранием.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило МЧС Армении.

Отмечается, что на место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарных-спасателей МЧС Армении, затем - еще два.

Пожару присвоена вторая степень сложности. По предварительным данным, есть пострадавшие.

К месту инцидента подъехали машины "Скорой помощи".

Пользователи соцсетей сообщают, что горят фейерверки.

По словам одного из жителей близлежащего дома, сначала послышался громкий взрыв, затем послышались хлопки.