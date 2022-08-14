Пожар в исторической церкви в Египте, десятки погибших

Свыше 40 человек погибли в результате пожара, начавшегося в исторический церкви Абу-Сифин в Египте, на место прибыли спасатели. Об этом сообщает издание Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Коптская церковь Египта, ссылаясь на органы здравоохранения, утверждает, что из-за пожара в церкви в Каире погибли по меньшей мере 41 человек", - уточнили в СМИ.

Министерство здравоохранения направило на место инцидента более 30 машин скорой помощи для эвакуации пострадавших. Установлено, что госпитализация потребовалась детям, пришедшим на занятия в воскресной школе при церкви.

По последним сведениям, пожар в церкви удалось потушить. Причина возгорания сейчас неизвестна, точные данные о пострадавших не приводятся.