Пожар в исторической церкви в Египте, десятки погибших - ВИДЕО
Свыше 40 человек погибли в результате пожара, начавшегося в исторический церкви Абу-Сифин в Египте, на место прибыли спасатели. Об этом сообщает издание Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Коптская церковь Египта, ссылаясь на органы здравоохранения, утверждает, что из-за пожара в церкви в Каире погибли по меньшей мере 41 человек", - уточнили в СМИ.
Министерство здравоохранения направило на место инцидента более 30 машин скорой помощи для эвакуации пострадавших. Установлено, что госпитализация потребовалась детям, пришедшим на занятия в воскресной школе при церкви.
По последним сведениям, пожар в церкви удалось потушить. Причина возгорания сейчас неизвестна, точные данные о пострадавших не приводятся.
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