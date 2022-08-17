Премьер Польши обвинил Германию и Францию

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил власти Франции и Германии в том, что они управляют Евросоюзом в стиле "олигархии", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Отмена механизма единогласия в контексте огромного влияния Берлина на политику ЕС оказалась бы разрушительной для Европы сегодня", - приводит его слова издание Le Monde.

Лидер Польши считает, что европейская политическая практика показывает, что самыми важными оказываются голоса Германии и Франции. А факт "игнорирования польского голоса - всего лишь пример более широкой проблемы" Евросоюза.

"Таким образом, мы имеем дело с формальной демократией и де-факто олигархией, в которой власть принадлежит сильнейшим", - подчеркнул Моравецкий.