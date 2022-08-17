Власти китайской Маньчжурии ввели локдаун из-за одного заразившегося COVID-19

В Китае власти городского уезда Маньчжурия с 16 августа ввели локдаун из-за одного выявленного случая COVID-19. Об этом сообщило местное правительство, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один случай заражения был выявлен 16 августа в ходе ПЦР-тестирования в городе. После этого началось эпидемиологическое расследование для выявления близких контактов зараженного.

Власти полностью заблокировали жилой комплекс, где был выявлен зараженный. Жильцам комплекса запретили выходить из квартир, а в остальных жилых комплексах города ввели строгий контроль.

В городе временно приостановлена работа общественного транспорта, отменены рейсы из аэропорта "Сицзяо". Введен контроль на всех дорогах, въездах и выездах из города. Временно приостановлена работа туристических достопримечательностей, торговых центров, кафе и ресторанов и других общественных мест, а также запрещено проводить любые банкеты.

В Маньчжурии продолжают работать лишь продуктовые магазины, аптеки и медучреждения.

С 17 августа все жители города обязаны пройти три раунда ПЦР-тестирования.

Сколько продлится локдаун не уточняется.

15 августа сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла почти на 50%.