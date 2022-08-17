Видео масштабного пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону

Пожарные борются с огнем в торговом центре "Янтарный" в Ростове-на-Дону. Пламенем охвачены полторы тысячи квадратных метров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На представленных МЧС кадрах видно, что огромная территория превратилась в дымящиеся развалины. При этом большая постройка почти полностью охвачена огнем.

Напомним, по предварительным данным, загорелись поддоны с прессованной бумагой.

При этом пока нет информации о пострадавших в результате инцидента.

Причины возникновения пожара устанавливаются.