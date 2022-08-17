https://news.day.az/world/1487745.html Видео масштабного пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону - ВИДЕО
Видео масштабного пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону - ВИДЕО
Пожарные борются с огнем в торговом центре "Янтарный" в Ростове-на-Дону. Пламенем охвачены полторы тысячи квадратных метров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На представленных МЧС кадрах видно, что огромная территория превратилась в дымящиеся развалины. При этом большая постройка почти полностью охвачена огнем.
Напомним, по предварительным данным, загорелись поддоны с прессованной бумагой.
При этом пока нет информации о пострадавших в результате инцидента.
Причины возникновения пожара устанавливаются.
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