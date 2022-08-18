В США женщина впервые возглавила испытательный центр авиации ВМС
Испытательный авиацентр ВМС США, в котором проводят испытания самолетов вертолетов и беспилотников в интересах военно-морского флота и корпуса морской пехоты, впервые в истории возглавила женщина. Об этом сообщат Navy Times, передает Day.Az.
Ей стала командир самолетов EA-6B Prowler и EA-18G Growler капитан Элизабет Сомервиль, которая участвовала в операциях "Свобода Ирака" и "Несокрушимая свобода". Предыдущий командир центра - полковник Ричард Марильяно - вышел на пенсию.
Испытательное авиакрыло базируется на военно-морской авиабазе Патаксент-Ривер в Мэриленде. По данным службы, командование центра является "самым технически разнообразным авиакрылом в морской авиации" и состоит из четырех эскадрилий.
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