Власти США опасались, что Трамп мог уничтожить имеющиеся у него документы и улики

Американские власти опасались, что бывший президент США Дональд Трамп мог уничтожить имеющиеся у него документы и улики в случае, если бы информация о готовящемся в его поместье обыске была предана огласке.

Об этом говорится в документах, обнародованных в четверг в электронной базе суда Южного округа штата Флорида, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указывается в запросе на проведение обыска, поданном в суд представителем Федерального бюро расследований (ФБР), у властей были основания полагать, что Трамп хранит в поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида) "улики преступлений, а также контрабанду или полученное преступным путем имущество". Обыск, исходя из опубликованных документов, должен был быть проведен в связи с подозрениями в "умышленном удержании информации по вопросам национальной безопасности, сокрытии или перемещении государственных документов и препятствовании федеральному расследованию".

Прокуратура настаивала на том, что информация о готовящемся обыске не должна быть предана огласке. Как указано в еще одном из опубликованных документов, власти опасались, что в противном случае "может быть нарушена целостность проводимого расследования и уничтожены улики".

Суд пока не обнародовал показания сотрудников ФБР, на основании которых был подписан ордер на обыск в поместье Трампа. Ранее публикации документа потребовал ряд американских СМИ. Министерство юстиции США, инициировавшее расследование в отношении Трампа, высказалось против, поскольку публикация приведет к раскрытию личностей сотрудников ФБР, выступивших с показаниями. Однако судья Брюс Рейнхарт счел, что это не является препятствием для обнародования других частей документа.

Рейнхарт намерен выслушать возражения Минюста относительно публикации различных частей показаний в ближайшие дни. Решение об обнародовании документа он может принять на следующей неделе.

8 августа сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Агенты спецслужбы сосредоточились на офисе экс-президента и помещениях, где проживает Трамп, когда останавливается во Флориде. Согласно опубликованному 12 августа ордеру, обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Прилагающийся к ордеру список изъятых предметов содержит, в частности, пункты "Различные совершенно секретные документы", "Секретные документы" и "Конфиденциальные документы".