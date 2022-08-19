Блинкен передал НАТО протоколы о ратификации США вступления Финляндии и Швеции

Госсекретарь США Энтони Блинкен передал НАТО протоколы о ратификации Соединенными Штатами договоренностей относительно приема в альянс Финляндии и Швеции.

Об этом глава американской дипломатии сообщил в четверг у себя в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я передал на хранение в НАТО американские протоколы о ратификации, это последний шаг процесса ратификации США договоренностей о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО", - написал он.

9 августа протоколы о ратификации США договоренностей о приеме Финляндии и Швеции в НАТО подписал американский президент Джо Байден. До этого резолюцию о ратификации документов принял Сенат Конгресса США. Согласно особенностям американского законодательства, процедуру непосредственной ратификации выполняет президент страны, а Сенат дает на это согласие. Байден приветствовал итоги голосования в верхней палате Конгресса, обратив внимание на то, что процесс рассмотрения Сенатом протоколов о расширении НАТО был самым быстрым с 1981 года.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вхождение в состав НАТО, однако процесс вступления немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать Анкаре лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в 2016 году, а также отменить запреты на поставки оружия Турции.

28 июня перед началом саммита НАТО в Мадриде прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. По их результатам был подписан меморандум, позволяющий двум странам вступить в НАТО. Присоединение Финляндии и Швеции к альянсу должны ратифицировать все его члены.