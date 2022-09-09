В Турции задержан один из ключевых главарей ИГИЛ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в стране был задержан один из ключевых главарей террористической ИГИЛ Башар Хаттаб Газаль Аль Сумайдай, также известный как Абу Зейд или Мастер Зейд.

Как передает Day.Az, террорист Башар Хаттаб Газаль Аль-Сумайди, чье тайное имя "Абу Зейд/Устад Зейд", был схвачен силами безопасности в Турции.

В интервью журналистам на борту самолета по возвращении из поездки на Балканы президент Эрдоган уточнил, что в операции по задержанию террориста участвовали Главное управление безопасности страны и полицейское управление Стамбула.

Он отметил, что этот террорист был одним из самых важных высокопоставленных руководителей организации после убийства лидера террористической организации ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади и его последующего лидера Абдуллы Карадаша.

"Связи этого террориста в Сирии и Стамбуле отслеживались в течение длительного времени, и были получены разведывательные данные о его незаконном проникновении в Турцию. Подразделения безопасности Стамбула установили, что террорист использовал поддельное удостоверение личности и скрывался" - уточнил турецкий лидер.

Президент Эрдоган заявил, что задержанный террорист ИГИЛ после допроса национальной разведки и полицейского управления Стамбула был передан судебным властям.

Напомним, что в 30-м отчете Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, опубликованном 11 июля 2022 года, также было отмечено, что задержанный оперативник ИГИЛ Башар Хаттаб Газаль Аль-Сумаиди участвовал в управлении террористической организацией.