https://news.day.az/world/1495674.html Все оппозиционные депутаты подписались под документом об импичменте Пашиняна
Все оппозиционные депутаты подписались под документом об импичменте Пашиняна
Все 35 депутатов оппозиционных партий "Армения" и "Честь имею" поставили свои подписи под документом об инициировании процесса импичмента премьер-министра Никола Пашиняна, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Как сообщается, фамилии оппозиционных депутатов, поставивших свои подписи под документом, зачитал вчера ночью перед митингующими у здания Национального собрания член фракции "Армения" Арам Вардеванян. Для того, чтобы начать процесс выражения вотума недоверия премьер-министру и правительству, недостает 18 подписей членов правящей фракции "Гражданский договор".
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