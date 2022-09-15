Все оппозиционные депутаты подписались под документом об импичменте Пашиняна

Все 35 депутатов оппозиционных партий "Армения" и "Честь имею" поставили свои подписи под документом об инициировании процесса импичмента премьер-министра Никола Пашиняна, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщается, фамилии оппозиционных депутатов, поставивших свои подписи под документом, зачитал вчера ночью перед митингующими у здания Национального собрания член фракции "Армения" Арам Вардеванян. Для того, чтобы начать процесс выражения вотума недоверия премьер-министру и правительству, недостает 18 подписей членов правящей фракции "Гражданский договор".