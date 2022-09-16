Дэвид Бекхэм стоит в очереди к гробу Елизаветы II 12 часов

Экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм провел в очереди на вход в Вестминстерской дворец, где находится гроб с телом Елизаветы II, 12 часов. Об этом бывший спортсмен рассказал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналисты Sky News около 14 часов дня (17.00 по Баку) поговорили с Бекхэмом и выяснили, что он уже 12 часов находится в очереди, чтобы попрощаться с Елизаветой II. Бывший футболист заявил, что пришел поклониться "особенной" королеве Великобритании. Он был одет в классический костюм, который дополняли кепка и галстук.

"Наши мысли с [королевской] семьей, очень приятно слышать все эти истории от людей, которые здесь собрались", - сказал Дэвид Бекхэм.

По его словам, самым запоминающимся моментом, связанным с британской монархией, стало вручение ему Ордена Британской империи. "Мне так повезло, что в моей жизни было несколько таких моментов, когда я был рядом с Ее Величеством. Это грустный день, но это день, который нужно запомнить", - поделился Бекхэм.