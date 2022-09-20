У Coca-Cola может появится новый конкурент

Российская структура пивоваренной компании Heineken задумалась о запуске собственной линейки продуктов со вкусами колы, апельсина и лимона на рынок газированных напитков после прекращения производства в России Coca-Cola и Pepsi, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

В материале поясняется, что даже с учетом появления новых брендов в категории, на рынке сохраняется свободная ниша. При этом конкуренция активно растет, а оригинальные напитки появляются в отечественных магазинах благодаря параллельному импорту.

Из базы Росаккредитации следует, что российская структура Heineken летом зарегистрировала серию деклараций о соответствии для линейки безалкогольных газированных напитков. Заявлены напитки под названиями "Роял Кола Ориджинал", "Роял Кола Зеро", "Тони Лемони Оранж" и "Тони Лемони Лимон", которые могут разливаться в стеклянные, пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Изготовителями указаны российские заводы Heineken.

В газете отметили, что представители компании отказались от комментариев.