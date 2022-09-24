Пентагон призывает оборонные компании США отказаться от материалов из Китая

Пентагон призвал американские оборонные предприятия ограничить использование материалов из Китая для своей продукции. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источников газеты, Пентагон прибегнул к искусственному интеллекту, чтобы определить происхождение частей самолетов, электроники и сырья, которые используются американскими подрядчиками. Так, по мнению информации издания, Минобороны хочет удостовериться, что эти компоненты не были поставлены Китаем или "другими потенциальными противниками".

В статье сообщается, что теперь подталкиваемые Пентагоном подрядчики заявляют, что отказываются от микроэлектроники и специальных металлов из КНР, одного из крупнейших мировых поставщиков.

Обозреватели отмечают, что самая большая проблема, с которой в данный момент сталкивается Пентагон при отказе от материалов из Китая, связана с зависимостью Соединенных Штатов от КНР на 80% в поставках редкоземельных элементов, используемых в магнитах для систем наведения оружия, а также в коммерческих целях, для аккумуляторов электромобилей.

Wall Street Journal указывает, что за последние десятилетия Китай вложил значительные средства в добычу и переработку редкоземельных элементов и лидирует в цепочке поставок по всему миру.