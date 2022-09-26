Модный дом Dior превратит пирамиды Египта в фон для дефиле

Французский модный дом Dior проведет показ мужской коллекции сезона pre-fall в Египте на фоне пирамид в Гизе неподалеку от Каира. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дефиле состоится 3 декабря - на нем будут продемонстрированы вещи, придуманные креативным директором мужской линии марки Кимом Джонсом.

"Созданная Кимом Джонсом неземная коллекция прославляет страсть к путешествиям длиной в жизнь", - говорится в заявлении бренда.

Традиция модного дома проводить показы мужских коллекций сезонов pre-fall за пределами Франции, заложенная до пандемии, была возрождена в прошлом году шоу в Лондоне. До этого Ким Джонс устраивал показы в Майами и Токио.

В Египте дефиле Dior пройдет впервые. Среди стран, где устраивались шоу модного дома, - Италия, Греция, Испания, Южная Корея, Китай и США.