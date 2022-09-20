Минэнерго США объявило о продаже еще 10 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Власти США выставляют на продажу еще 10 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва в рамках объявленного президентом Джо Байденом плана по высвобождению из национальных запасов 1 млн баррелей нефти в сутки в течение полугода.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении американского Минэнерго, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Минэнерго сегодня объявило об уведомлении о продаже до 10 млн баррелей нефти из стратегического резерва в ноябре", - сказано в сообщении.

Байден 31 марта объявил, что США будут высвобождать из своего стратегического национального резерва 1 млн баррелей нефти в сутки в течение полугода в целях снижения цен на бензин в стране.