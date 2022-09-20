Мощный пожар на юге Санкт-Петербурга

На юге Санкт-Петербурга разгорелся мощный пожар. Кадры с места опубликовала пресс-служба городского главка МЧС.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в поселке Шушары утром 20 сентября загорелось складское помещение. На место выехали 14 единиц техники и 71 спасатель.

Сейчас площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров. В ведомстве указали, что тушение осложняет высокая пожарная загрузка складского помещения.

О погибших и пострадавших не сообщается. На месте продолжают работать экстренные службы. Причина пожара уточняется.