Дефицит удобрений приведет Европу к очередному кризису

Дефицит российского газа привел к сокращению производства удобрений в Европе, что может спровоцировать очередной кризис, помимо энергетического. Об этом пишет Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вот последнее в ряду "достижений" ЕС по самострелу в ноги", - иронично отметили в издании.

По данным Forbes, европейским компаниям необходим газ для производства азотных удобрений. Однако высокие цены на энергоносители привели к тому, что в Европе объемы выпуска данной продукции резко сократились.

Там также добавили, что антироссийские санкции лишь только усугубили положение Европы в плане дефицита удобрений.