https://news.day.az/world/1496863.html Дефицит удобрений приведет Европу к очередному кризису
Дефицит удобрений приведет Европу к очередному кризису
Дефицит российского газа привел к сокращению производства удобрений в Европе, что может спровоцировать очередной кризис, помимо энергетического. Об этом пишет Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Вот последнее в ряду "достижений" ЕС по самострелу в ноги", - иронично отметили в издании.
По данным Forbes, европейским компаниям необходим газ для производства азотных удобрений. Однако высокие цены на энергоносители привели к тому, что в Европе объемы выпуска данной продукции резко сократились.
Там также добавили, что антироссийские санкции лишь только усугубили положение Европы в плане дефицита удобрений.
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