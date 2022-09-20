https://news.day.az/world/1496931.html Пожар в университете Турции - ВИДЕО
Пожар в университете Турции - ВИДЕО
На крыше столовой, расположенной на территории кампуса Университета Ататюрка в Эрзуруме, вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространили местные СМИ.
Отмечено, что пожар разросся под влиянием ветра, на место происшествия направлено большое количество пожарных машин для ликвидации пожара.
Информации о пострадавших нет.
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