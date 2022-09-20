Пожар в университете Турции

На крыше столовой, расположенной на территории кампуса Университета Ататюрка в Эрзуруме, вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространили местные СМИ.

Отмечено, что пожар разросся под влиянием ветра, на место происшествия направлено большое количество пожарных машин для ликвидации пожара.

Информации о пострадавших нет.