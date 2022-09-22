В Тасмании сотня китов выбросилась на отмель

В Тасмании произошло массовое выбрасывание китов на мель. Гиганты выбросились в двух местах: в гавани Маккуори на западном побережье Тасмании, недалеко от города Страхан и на остове Кинг, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишет The Guardian, это подтвердил тасманийский департамента природных ресурсов и окружающей среды, который пока не может предоставить более подробную информацию.

Представитель организации Southwest Expeditions Сэм Геррити указал изданию, что речь идет о сотне особей.

"Некоторые из них еще живы в гавани, и большинство на Кинг", - сказал Геррити. Судя по фотографиям, эти киты является гриндами. Несколько источников подтвердили Guardian Australia, что дороги, ведущие к местам ЧП, были закрыты. Пресс-секретарь сообщил, что полиция Тасмании присутствует в этом районе и помогает обеспечить безопасность.