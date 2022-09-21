Взрыв прогремел на газопроводе в Мексике

В мексиканском штате Табаско на участке нефтегазовой мексиканской компании Pemex произошел взрыв. Об этом сообщает издание Tabasco Hoy 20 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате происшествия персонал объекта был эвакуирован, по предварительным данным никто не пострадал. Возгорание не угрожает местным жителям, поскольку ближайшие дома находятся в 2 км от места происшествия. Предполагается, что взрыв произошел из-за утечки газа, однако официального подтверждения данной информации нет.

Это уже не первое ЧП на объектах мексиканской компании. Ранее, 26 августа, также взорвался газопровод, из-за чего был разрушен дом и сгорел автомобиль.

В прошлом году, 2 июля, произошло возгорание на подводном трубопроводе в Мексиканском заливе. К борьбе с пламенем было привлечено три вспомогательных судна.