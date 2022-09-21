Британский бренд Richard Quinn посвятил показ покойной Елизавете II

Неделю моды в Лондоне закрыл показ бренда Richard Quinn, который был посвящен покойной королеве Елизавете II. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во вторник, 20 сентября, модельер и основатель одноименного бренда Ричард Куинн провел показ в рамках Недели моды в Лондоне. На подиум вышли модели в черной одежде, кружевных вуалях и диадемах из бисера. Траурной одеждой дизайнер почтил память Елизаветы II, которая была захоронена 19 сентября в Часовне Святого Георгия.

После новости о смерти королевы, 8 сентября, Куинну и его команде пришлось полностью изменить коллекцию "Весна-Лето 2023". Бренд Richard Quinn создал 23 черных платья за 10 дней. Вдохновением послужили образы королевы Виктории, которая носила только черное после смерти своего мужа принца Альберта, а также вуали, которые покойная королева и ее сестра принцесса Маргарет надели на похороны своего отца в 1952 году.

В 2018 году покойная королева Елизавета II сидела в первом ряду на дебютном показе Richard Quinn. Сам бренд был запущен в 2016 году.