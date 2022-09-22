В Чехии понизились цены на автомобильное топливо

Цены на автомобильное топливо на автозаправочных станциях Чехии, стремительно возросшие после 24 февраля, в течение прошедшей недели умеренно понизились. Об этом сообщила в четверг компания CCS, с 2005 года собирающая ежедневно данные о стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За прошедшую неделю на местных АЭС стоимость одного литра бензина "натурал" с наиболее низким допустимым в Чехии октановым показателем понизилась на 0,74 кроны и составила в среднем 38,35 кроны (около €1,6). Литр дизельного топлива подешевел на 0,73 кроны и стоит в среднем 43,97 кроны (примерно €1,85).

Стабилизация стоимости автомобильного топлива связана со снижением цен на него на бирже в Роттердаме. В Чехии цены на автомобильное топливо достигли исторического максимума в конце июня, когда литр бензина на АЗС стоил в среднем 47,96 кроны (около €2,1 по курсу того времени), а литр дизельного топлива - свыше 48 крон (примерно €2,2).