https://news.day.az/world/1497695.html Дикий мегашторм обрушился на Австралию - ВИДЕО
Дикий мегашторм обрушился на Австралию - ВИДЕО
Дикий мегашторм разнес восточное побережье Австралии. На страну обрушились потопы, возникли оползни. Уже известно о 13 погибших.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, больше всего пострадал штат Квинсленд. Вместе с ливнями здесь прошел даже снег.
Но самым опасным стал град. В какой-то момент с неба начали падать ледяные глыбы.
Власти уже объявили экстренную эвакуацию. А в аэропортах сейчас коллапс - сотни туристов стоят в гигантских очередях. На эту минуту из-за погодных условий отменено уже больше 50 рейсов.
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