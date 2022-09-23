Дикий мегашторм обрушился на Австралию

Дикий мегашторм разнес восточное побережье Австралии. На страну обрушились потопы, возникли оползни. Уже известно о 13 погибших.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, больше всего пострадал штат Квинсленд. Вместе с ливнями здесь прошел даже снег.

Но самым опасным стал град. В какой-то момент с неба начали падать ледяные глыбы.

Власти уже объявили экстренную эвакуацию. А в аэропортах сейчас коллапс - сотни туристов стоят в гигантских очередях. На эту минуту из-за погодных условий отменено уже больше 50 рейсов.