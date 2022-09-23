ВВС США испытали всепогодную противокорабельную бомбу

Исследовательская лаборатория ВВС США показала видео уничтожения бомбой GBU-31, оснащенной оборудованием Joint Direct Attack Munition, корабля-мишени Coastal Sea в Мексиканском заливе, сообщает The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что это вторые испытания GBU-31, первые были проведены в апреле. В результате удара бомбы палуба корабля развалилась на две части. GBU-31 оснащена всепогодной морской головкой самонаведения, которая может работать в инфракрасном и радиолокационном режимах.