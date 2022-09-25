Немецкий автогигант задумался над отступлением из Германии

Один из крупнейших в Европе автопроизводителей немецкая Volkswagen может "отступить" из Германии и Восточной Европы и перенести производства в другие страны, если дефицит природного газа в регионе будет сохраняться, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании, передает Day.Az.

Решение о переносе производств - один из обсуждаемых вариантов и еще не утверждено. Тем не менее, если нехватка газа сохранится и после зимы, то автогигант задумается над возможностью закрыть свои заводы в Германии, Чехии и Словакии, которые больше всего зависят от поставок российских углеводородов.

"В качестве среднесрочных альтернатив мы фокусируемся на большей локализации, перемещении производственных мощностей или иных вариантах, применяемых, например, при нехватке полупроводников или сбоях в цепочке поставок", - сказал в своем заявлении Гэн Ву, глава отдела закупок Volkswagen.

Автопроизводитель уже управляет заводами в Южной Европе и в прибрежных зонах Северной Европы, в частности в Испании, Португалии и Бельгии, где расположены крупные терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ). По словам представителя Volkswagen, такое распределение производств помогает компании "наилучшим образом" подготовиться к нехватке газа этой зимой.

"Политики должны обуздать неконтролируемый взрывной рост цен на газ и электроэнергию. В противном случае малые и средние энергоемкие компании, в частности, столкнутся с серьезными проблемами в цепочке поставок и вынуждены будут затормозить или остановить работу", - сказал Томас Стег, глава отдела внешних связей компании.