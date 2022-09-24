Турция может купить российские Су-35 вместо американских F-16

Российские истребители Су-35 могут стать альтернативой американским F-16 в случае отказа США продать Турции боевые самолеты. Об этом сообщил в субботу глава Управления оборонпрома Турции Исмаил Демир в эфире телеканала CNN Turk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У Турции есть альтернативы. Если сделка по продаже Турции F-16 не состоится, на столе окажутся различные альтернативы, в том числе Су-35", - сказал Демир, выразив надежду, что контракт на продажу истребителей будет реализован.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на минувшей неделе журналистам, что власти США склонны одобрить сделку по продаже Анкаре F-16.

Турция добивается получения 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. О желании приобрести F-16 Анкара заявила после ее исключения из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных систем С-400.