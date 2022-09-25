Подросток на машине протаранил толпу в Англии

17-летний подросток врезался на машине в толпу людей на автопробеге в Сканторпе, Англия. По предварительным данным, пострадали 11 человек, один из них в критическом состоянии доставлен в больницу. Юношу задержали за причинение тяжких телесных повреждений при опасном вождении. Как передает Day.Az, об этом сообщила полиция города изданию Grimsby Live.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, они находятся в стабильном, но тяжелом состоянии. Полиция оцепила район происшествия и проводит расследование: изымают записи с видеорегистраторов и телефонов.

"Нам известно, что несколько человек покинули место происшествия до прибытия экстренных служб, и они могли быть свидетелями того, что произошло. Мы просим всех, у кого могут быть записи с мобильных телефонов/видеорегистраторов о транспортных средствах, задействованных как до, так и во время столкновения, связаться с нами, чтобы мы могли точно установить, как произошел инцидент", - обратился к гражданам инспектор Джон Рикеллс.