Неизвестные вооруженные лица открыли огонь по полицейскому участку в турецком городе Мерсин, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате обстрела полицейского участка двое сотрудников полиции получили ранения. Полиция открыла ответный огонь по вооруженным лицам, после чего те скрылись.

На место было привлечено большое количество бригад полиции и скорой помощи.

Проводится операция по задержанию вооруженных лиц.