https://news.day.az/world/1498569.html В Турции произошло вооруженное нападение на полицейский участок, есть раненые
В Турции произошло вооруженное нападение на полицейский участок, есть раненые
Неизвестные вооруженные лица открыли огонь по полицейскому участку в турецком городе Мерсин, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в результате обстрела полицейского участка двое сотрудников полиции получили ранения. Полиция открыла ответный огонь по вооруженным лицам, после чего те скрылись.
На место было привлечено большое количество бригад полиции и скорой помощи.
Проводится операция по задержанию вооруженных лиц.
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