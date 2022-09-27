В Британии после смерти Елизаветы II втрое подорожали щенки корги

Спрос на щенков корги, любимую породу собак королевы Елизаветы II, резко вырос в Великобритании после смерти монарха, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, цены на корги на сайте Pets4Homes выросли до 6 000 фунтов, что в три раза выше их обычной стоимости.

Свою первую собаку будущая английская королева получила на 18-летие от отца - короля Георга VI (1895-1952). Это была выведенная в Западном Уэльсе вельш-корги-пемброк по кличке Сьюзен. С тех пор Елизавета отдавала предпочтение именно этой породе, причем все ее собаки - потомки Сьюзен, которых у нее со времени вручения подарка в 1944 году было около 30.

В день похорон королевы в часовне на территории Виндзорского замка неделю назад на ступенях церкви Ее Величество верно ждали два ее последних корги - Муик и Санди. В тот же день было подтверждено, что за собаками будет следить средний сын королевы принц Эндрю.