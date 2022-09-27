https://news.day.az/world/1498664.html Супругам из Техаса по ошибке прислали 100 ящиков с винтовками M16
Супругам из Техаса по ошибке прислали 100 ящиков с винтовками M16
Супружеской паре из Техаса, которые заказали в интернете футляры для оружия, прислали 100 ящиков с армейскими винтовками M16. Об этом сообщает телеканал Denver7, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, заказ был сделан на сайте, специализирующемся на торговле армейскими товарами, которые списывают из войск. В дальнейшем супруги собирались перепродать ящики.
Сейчас ФБР выясняет, как армейские винтовки могли попасть к гражданским лицам, преодолев границы нескольких штатов. В рамках расследования проходят обыски на складе, где хранились ящики с оружием.
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