Американка отправила в компанию свое резюме, распечатанное на торте

Жительница США отправила в компанию свое резюме, распечатанное на торте, пишет NDTV. Таким образом она хотела проявить себя, чтобы работодатель точно ее заметил, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказала Карли Блэкберн, она хотела устроиться на работу в Nike, несмотря на то, что компания не набирала сотрудников ни на одну должность. Узнав, что фирма планирует устроить вечер для своих партнеров, американка придумала, как заявить о себе.

"Что может быть лучше, чем отправить торт на большую вечеринку", - поделилась своей идеей женщина.

Правда, Карли заказала не обычный торт, а напечатала на нем свое резюме. Для этого ей пришлось найти кондитера, согласившегося взяться за сложный заказ, но десерт был готов в срок. После этого женщина передала его своему другу, пообещавшему доставить посылку по адресу.

Правда, ответа от компании так и не последовал, но Блэкберн не опускает руки и надеется на лучшее.