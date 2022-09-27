Премьер Дании призвала усилить энергобезопасность Европы

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о необходимости укреплять энергобезопасность Европы на фоне утечек на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2". Ее слова на открытии газопровода Baltic Pipe в Польше приводит Reuters передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как передает EUobserver, Фредериксен считает, что "трудно представить" случайность произошедших утечек на газопроводах.

"Мы не можем исключить диверсию, но сейчас слишком рано делать выводы", - заявила премьер-министр Дании.