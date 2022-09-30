https://news.day.az/world/1499639.html В Иране полиция открыла огонь по протестующим молодым людям - ВИДЕО
В Иране полиция открыла огонь по протестующим молодым людям - ВИДЕО
Появилось видео, на котором запечатлено противостояние протестующих и полиции в иранском Мешхеде.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
На кадрах видно, как репрессивная полиция Ирана стреляет прямо в протестующих молодых людей.
"Не стреляйте", - кричат окружающие.
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