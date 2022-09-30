В Иране полиция открыла огонь по протестующим молодым людям

Появилось видео, на котором запечатлено противостояние протестующих и полиции в иранском Мешхеде.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

На кадрах видно, как репрессивная полиция Ирана стреляет прямо в протестующих молодых людей.

"Не стреляйте", - кричат окружающие.