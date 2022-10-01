Всемирный банк заявил о выделении дополнительных $530 млн на поддержку Украины

Пакет финансовой помощи в размере $530 млн будет предоставлен Украине под кредитные гарантии Великобритании и Дании.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Всемирным банком (ВБ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указано в заявлении, ВБ "объявил о дополнительных $530 млн на помощь правительству Украины в удовлетворении неотложных потребностей". Уточняется, что речь идет о кредитных гарантиях Великобритании и Дании на $500 млн и $30 млн соответственно. Средства, в частности, должны быть направлены на "обеспечение работы ключевых общественных служб, включая здравоохранение, образование и социальную защиту".

Согласно приведенным данным, "Всемирный банк мобилизовал почти $13 млрд в качестве чрезвычайного финансирования Украины"