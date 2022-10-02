В Мариинском театре в Петербурге задержали наркоторговца, находившегося в розыске 15 лет

В Мариинском театре в Санкт-Петерурге задержали наркоторговца, 15 лет скрывавшегося от следствия. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации пресс-службы, задержанный находился в розыске 15 лет из-за сбыта наркотиков в особо крупном размере. В 2006 году он скрылся от следствия, а в 2008 суд заочно осудил его и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Наркоторговец долгое время скрывался от следствия, зная, что его ищут.

Сотрудники отдела розыска УФСИН нашли его в Мариинском театре, где он неофициально работал подсобным рабочим. Сейчас задержанный заключен под стражу.