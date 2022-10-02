В Израиле неизвестный открыл стрельбу по автобусу и автомобилю

Неизвестный обстрелял автобус и автомобиль на Западном берегу реки Иордан в Израиле. Об этом в воскресенье сообщила Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня утром недалеко от города Наблус было совершено нападение со стрельбой на транспортное средство и автобус", - отмечается в сообщении.

Водитель транспортного средства получил легкие ранения и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Военнослужащие, прибывшие на место инцидента, ведут поиски подозреваемых. Подробная информация не приводится.