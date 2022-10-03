https://news.day.az/world/1500105.html В Чили обрушилась трибуна с болельщиками, есть пострадавшие - ВИДЕО
В Чили обрушилась трибуна с болельщиками, есть пострадавшие - ВИДЕО
Трибуна с болельщиками обрушилась на стадионе в чилийском Сантьяго. По предварительной информации, пострадали четыре человека, как передает Day.Az со ссылкой на Известия.
На место ЧП оперативно приехала скорая. Очевидцы выложили видео в соцсети. На крышу одной из трибун поднялось слишком много людей и конструкция не выдержала. Она предназначалась для размещения рекламы и баннеров. Болельщики собрались в преддверии матча чилийских команд, который был запланирован на 2 октября.
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