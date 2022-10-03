Европе предрекли беспрецедентный энергокризис

Международное энергетическое агентство (МЭА) предрекло беспрецедентный энергокризис Европе предстоящей зимой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным МЭА, сокращения потребления газа на 10 процентов, как это сделали уже многие европейские государства недостаточно. Страны будут вынуждены сократить использование голубого топлива еще на 13 процентов для обеспечения энергетической безопасности.

Эксперты отмечают, что подобная необходимость может заставить правительства ввести нормированное потребление электроэнергии.