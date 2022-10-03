https://news.day.az/world/1500207.html Европе предрекли беспрецедентный энергокризис
Европе предрекли беспрецедентный энергокризис
Международное энергетическое агентство (МЭА) предрекло беспрецедентный энергокризис Европе предстоящей зимой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным МЭА, сокращения потребления газа на 10 процентов, как это сделали уже многие европейские государства недостаточно. Страны будут вынуждены сократить использование голубого топлива еще на 13 процентов для обеспечения энергетической безопасности.
Эксперты отмечают, что подобная необходимость может заставить правительства ввести нормированное потребление электроэнергии.
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