Спасательные операции во Флориде

Во Флориде сотни спасателей ведут поиски пропавших без вести, а также оказывают необходимую помощь нуждающимся. Из пострадавших районов вывезены свыше 1600 человек, которые оказались в ловушке. Последствия разрушительного урагана Иэн привели к гибели десятков людей в штате Флорида, есть погибшие и на Кубе, а также в штате Северная Каролина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в результате удара стихии сотни тысяч потребителей до сих пор остаются без доступа к электричеству, над решением этой проблемы работают 42 тысячи специалистов.