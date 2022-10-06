Огненное ДТП с автобусной остановкой в Саратове

Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в городе Пугачев Саратовской области, три человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на Привокзальной площади. В Сети опубликованы кадры с места событий.

"Автомобиль "ВАЗ-2112" врезался в автобусную остановку, машина загорелась, водитель и два пассажира, мужчина и женщина, от полученных травм скончались на месте", - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, на остановке в момент столкновения людей не было. Причины произошедшего и другие подробности ЧП устанавливаются.