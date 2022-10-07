Турция поставит Грузии бронетранспортеры натовского образца

Грузинские власти договорились с Турцией о поставках новых бронетранспортеров натовского образца. Об этом сообщило Министерство обороны Грузии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве подчеркнули, что соглашение на поставку новых машин подписано с компанией ASFAT, функционирующей при министерстве национальной обороны Турции.

"Оснащение Грузинских сил обороны этой бронемашиной внесет существенный вклад в укрепление оборонительных навыков Грузии и углубление сотрудничества между Турцией и Грузией", - говорится в тексте заявления грузинского минобороны.