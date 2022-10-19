Байден представил свой план по стабилизации цен на нефть
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Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продадут 15 миллионов баррелей из национального стратегического нефтяного резерва (SPR) к концу года, а пополнение запасов начнут, когда цены упадут ниже $70 за баррель. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

План Байдена направлен на то, чтобы увеличить предложение и предотвратить скачки цен на нефть. Американский президент отметил, что "при необходимости" США готовы продать дополнительные объемы нефти.

Агентство отмечает, что решение нефтедобывающих стран ОПЕК+ сократить добычу нефти в преддверии промежуточных выборов в США может привести к тому, что возглавляемая Байденом демократическая партия потеряет контроль над одной или обеими палатами Конгресса.