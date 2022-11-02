Газ в Европе начал дорожать

В Европу возвращается естественная для этого времени года температура, тепло спадает, что приводит к подорожанию газа. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на данные операторов, передает Day.Az.

После аномально теплой погоды в октябре уже с первых чисел ноября температура в регионе стала возвращаться к своим среднемесячным показателям. Если в конце октября спотовая цена газа в Европе падала до минимальных значений с апреля 2021 года, составляя $272 за тысячу кубометров, то уже контракты на вторник стоили $318. А вот газовый фьючерс на декабрь находится на уровне $1250 за тысячу кубометров.

По данным Gas Infrastructure Europe, терминалы СПГ в Европе в октябре работали с производительностью ниже 60%. Выработка энергии с помощью ветряков упала до 16% в доле энергобаланса Евросоюза, в то время как неделю назад была на уровне 18%.

Кроме того, Европа все еще продолжает закачивать газ в свои хранилища. Средний уровень запасов в регионе к 1 ноября составил 94,68%. Всего же было накоплено свыше 100 млрд кубометров газа. При этом самые низкие показатели по наполняемости до сих пор остаются в Латвии, всего 57%.