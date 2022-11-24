Французский модный дом Balenciaga начал продавать матрасы за тысячи долларов. Соотвествующие снимки появились на странице креативного директора бренда Десна Гвасалия в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дизайнер разместил несколько фото изделия, которое представляет собой несколько разноцветных одеял, положенных друг на друга. При этом они закреплены между собой с помощью стреппинг-ленты (лента из стали или пластика, позволяющая объединять в блоки и надежно крепить фиксировать материалы - прим. "Ленты.ру"). В описании к публикации Гвасалия пояснил, что стоимость матраса составляет 46 тысяч долларов.

Кроме того, он отметил, что данная вещь создана в сотрудничестве с голландским художником Тежу Реми.