Землетрясение в Таджикистане

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в субботу на территории Таджикистана неподалеку от границы с Узбекистаном. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался приблизительно в 22 км к северо-западу от населенного пункта Каракенджа с населением около 2,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 1 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.