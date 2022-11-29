https://news.day.az/world/1515176.html Сильное землетрясение в Греции
Сильное землетрясение в Греции
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Греции во вторник.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 58 км к северо-востоку от Афин. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
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