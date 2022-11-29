Сильное землетрясение в Греции

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Греции во вторник.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 58 км к северо-востоку от Афин. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.