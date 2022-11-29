Франция замешана в попытке отравления президента ДР Конго

Президента Демократической Республики Конго (ДРК) Феликса Чисекеди пытались отравить цианидом, передает Day.Az со ссылкой на Politico.сd.

Согласно информации, послание на имя главы государства, которое было направлено почтой в его канцелярию в Киншасе, вызвало подозрение службы безопасности из-за наличия повреждений на конверте. В нем находились только страница текста и газета. Проведенная экспертиза обнаружила в конверте следы сильного яда - соединения цианида.

Спецслужбы африканской страны установили, что письмо было отправлено одной из международных организаций, которая базируется во Франции. Отмечается, что французский посол был вызван в МИД ДРК в связи с этим делом.