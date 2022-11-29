В Иране арестован мужчина, обвиняемый в шпионаже в пользу одной из стран Персидского залива.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило представительство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Ормузган.

Отмечено, что на западе провинции Ормузган КСИР арестовал мужчину, который шпионил в пользу одной из стран Персидского залива.

Дополнительной информации о личности задержанного не предоставлено.