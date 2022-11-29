https://news.day.az/world/1515237.html В Иране арестован мужчина, обвиняемый в шпионаже
В Иране арестован мужчина, обвиняемый в шпионаже
В Иране арестован мужчина, обвиняемый в шпионаже в пользу одной из стран Персидского залива.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило представительство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Ормузган.
Отмечено, что на западе провинции Ормузган КСИР арестовал мужчину, который шпионил в пользу одной из стран Персидского залива.
Дополнительной информации о личности задержанного не предоставлено.
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