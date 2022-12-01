В Иране в результате открытого полицейскими огня девочка потеряла глаз

В городе Малекшахр иранской провинции Исфаган военно-полицейские силы открыли огонь по дому, когда 6-летняя Бейта Кияни играла на балконе. В результате пуля попала ребенку в глаз. Орган пришлось ампутировать.

Как передает Day.Az, информацию распространил Telegram-канал Azad İran.

Семья ребенка и местные жители отметили, что не чувствуют себя в безопасности даже в собственных домах.

Отметим, что в результате обстрелов со стороны правительственных военно-полицейских силы Тегерана в целях предотвращения продолжающихся с 17 сентября акций протеста погибли 455 протестующих. По информации, более 60 из них дети.