https://news.day.az/world/1515820.html В Иране в результате открытого полицейскими огня девочка потеряла глаз
В Иране в результате открытого полицейскими огня девочка потеряла глаз
В городе Малекшахр иранской провинции Исфаган военно-полицейские силы открыли огонь по дому, когда 6-летняя Бейта Кияни играла на балконе. В результате пуля попала ребенку в глаз. Орган пришлось ампутировать.
Как передает Day.Az, информацию распространил Telegram-канал Azad İran.
Семья ребенка и местные жители отметили, что не чувствуют себя в безопасности даже в собственных домах.
Отметим, что в результате обстрелов со стороны правительственных военно-полицейских силы Тегерана в целях предотвращения продолжающихся с 17 сентября акций протеста погибли 455 протестующих. По информации, более 60 из них дети.
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